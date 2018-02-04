Пользователи решили сравнить Яну Рудковскую с Валерией и Лерой Кудрявцевой

Знаменитости встретились на юбилее Сергея Дзебаня возлюбленного Олеси Судзиловской. На данное мероприятие Кудрявцева пришла в наряде красного цвета, Валерия явилась в платье, которое было серого цвета, а Рудковская предстала в юбке-макси и свитере.Пользователи моментально осыпали комплиментами представительниц прекрасной половины за их прекрасный внешний вид, а некоторые сделали попытку определить общие черты у знаменитостей.Наряд Яны Рудковской некоторые поклонники посчитали не совсем праздничным, они подчеркнули, что для мероприятий такого рода можно было бы надеть более яркий наряд. Внешний вид Леры Кудрявцевой пользователям показался наиболее удачным. Спокойный макияж фанаты решили, был у Рудковской, а выделяющийся – у Валерии. А вот загар читатели посчитали, был явно выражен у Кудрявцевой.Некоторые лица посчитали, что жена Плющенко выглядит более молодо в сравнение с ведущей и исполнительницей. Но бесспорно у этих блондинок есть и сходства – это высокие достижения в карьере.