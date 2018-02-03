Елена Темникова удивила пользователей подростковой фигурой на снимке с отдыха

Елена Темникова уже который раз поделилась со своими поклонниками фотоснимком с отдыха. Фанатов повергло в шок то, что на снимке красуется чересчур худая девушка, фигура которой сейчас напоминает подростковую.На данный момент красотка находится на Мальдивах и греется на ласковом солнышке, откуда регулярно радует публику новыми снимками. На данном фото Елена красовалась в сдельном купальном костюме белого цвета напротив зеркала в своей комнате.Обычно белый цвет немного полнит людей, но с Темниковой все иначе. Он только подчеркнул тонкую талию девушки и слишком узкие бедра. Пользователи сразу отметили, что Елена чересчур похудела, что вызвало много вопросов по поводу состояния ее здоровья. Большинство фанатов сошлись во мнении, что Темникова напоминает юного мальчишку.Снимок мгновенно облетел весь интернет и насобирал 123 тысячи лайков и комментариев. Пользователи просили, чтобы она немного набрала вес, поскольку выглядит сейчас болезненно. Темникова на критику не реагирует, скорей всего ее устраивает такая миниатюрность.