Правительство Индии полностью запретит использование криптовалют

Таким образом, стало известно, что власти Индии не уверены в законности использования криптовалют, поэтому сделают все для того, чтобы полностью запретить их использование в качестве инструмента в финансовых операциях. Тем не менее, несмотря на такое негативное отношение к криптомонетам, Джетли отметил, что индийское правительство не собирается исключать использование технологии блокчейн.Стоит отметить, что по данным Департамента подоходного налога, в Индии каждый месяц растет число торговцев криптовалютой, а ее месячный оборот достигает отметки в 315 млн. долларов. Ранее в Минфинансов Индии уже говорили о том, что приравнивают криптовалюту к финансовым пирамидам.