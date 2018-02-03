Правительство Индии полностью запретит использование криптовалют
Министр финансов Арун Джетли в своем выступлении перед индийским парламентом заявил, что в стране планируется полностью запретить использование криптовалют. К такому решению представители уполномоченных органов пришли после того, как узнали, что за последние полтора года жители Индии провели операции с криптомонетами на общую сумму 3,5 млрд. долларов.
Таким образом, стало известно, что власти Индии не уверены в законности использования криптовалют, поэтому сделают все для того, чтобы полностью запретить их использование в качестве инструмента в финансовых операциях. Тем не менее, несмотря на такое негативное отношение к криптомонетам, Джетли отметил, что индийское правительство не собирается исключать использование технологии блокчейн.
Стоит отметить, что по данным Департамента подоходного налога, в Индии каждый месяц растет число торговцев криптовалютой, а ее месячный оборот достигает отметки в 315 млн. долларов. Ранее в Минфинансов Индии уже говорили о том, что приравнивают криптовалюту к финансовым пирамидам.
Таким образом, стало известно, что власти Индии не уверены в законности использования криптовалют, поэтому сделают все для того, чтобы полностью запретить их использование в качестве инструмента в финансовых операциях. Тем не менее, несмотря на такое негативное отношение к криптомонетам, Джетли отметил, что индийское правительство не собирается исключать использование технологии блокчейн.
Стоит отметить, что по данным Департамента подоходного налога, в Индии каждый месяц растет число торговцев криптовалютой, а ее месячный оборот достигает отметки в 315 млн. долларов. Ранее в Минфинансов Индии уже говорили о том, что приравнивают криптовалюту к финансовым пирамидам.
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Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:20