Учёные: Глобальное потепление убьёт белых медведей
Учёные из университета Калифорнии провели исследование, в ходе которого выяснили, каким образом глобальное потепление сказывается на популяции белых медведей. Изменение климата способно убить этих животных.
Учёные на протяжении 10 лет наблюдали за жизнью белых медведей. Постепенное сокращение площади льдов привело к уменьшению популяции этих животных. Медведи вынуждены затрачивать больше времени и сил на охоту, а таяние льдов привело к потере мест для восстановления энергии.
Согласно данным исследования, численность белых медведей может достигнуть критической отметки уже через 10 лет, а спустя 20 лет этот вид может и вовсе исчезнуть. Причина вымирания кроется в особенностях животного. Медведи охотятся на льду, выбирая своей жертвой тюленей. Уменьшение ледяного покрова приводит к неудачам на охоте. Также животные затрачивают много энергии даже в те периоды, когда голодают - нехватка пищи никак не сказывается на их метаболизме и температуре тела.
Учёные на протяжении 10 лет наблюдали за жизнью белых медведей. Постепенное сокращение площади льдов привело к уменьшению популяции этих животных. Медведи вынуждены затрачивать больше времени и сил на охоту, а таяние льдов привело к потере мест для восстановления энергии.
Согласно данным исследования, численность белых медведей может достигнуть критической отметки уже через 10 лет, а спустя 20 лет этот вид может и вовсе исчезнуть. Причина вымирания кроется в особенностях животного. Медведи охотятся на льду, выбирая своей жертвой тюленей. Уменьшение ледяного покрова приводит к неудачам на охоте. Также животные затрачивают много энергии даже в те периоды, когда голодают - нехватка пищи никак не сказывается на их метаболизме и температуре тела.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 20:30