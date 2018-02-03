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Учёные: Глобальное потепление убьёт белых медведей
Учёные из университета Калифорнии провели исследование, в ходе которого выяснили, каким образом глобальное потепление сказывается на популяции белых медведей. Изменение климата способно убить этих животных.

Учёные: Глобальное потепление убьёт белых медведей


Учёные на протяжении 10 лет наблюдали за жизнью белых медведей. Постепенное сокращение площади льдов привело к уменьшению популяции этих животных. Медведи вынуждены затрачивать больше времени и сил на охоту, а таяние льдов привело к потере мест для восстановления энергии.

Согласно данным исследования, численность белых медведей может достигнуть критической отметки уже через 10 лет, а спустя 20 лет этот вид может и вовсе исчезнуть. Причина вымирания кроется в особенностях животного. Медведи охотятся на льду, выбирая своей жертвой тюленей. Уменьшение ледяного покрова приводит к неудачам на охоте. Также животные затрачивают много энергии даже в те периоды, когда голодают - нехватка пищи никак не сказывается на их метаболизме и температуре тела.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 20:30
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