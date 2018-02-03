Учёные: Бактерии получают чистое золото из руды

Учёные установили, что бактерии С. Metallidurans могут добывать чистое золото из руды. Микроорганизмы обладают уникальными ферментами, расщепляющими и перерабатывающими токсичных металлов. В ходе процесса поглощения частиц руды, бактерии накапливают в себе медь и золото. Стоит отметить, что объём таких накоплений весьма незначителен - несколько нанометров.Открытие уникальных свойств бактерий, живущих в земле, позволит учёным разработать новый подход к получению золота, используемого в технике. Несмотря на то, что добывать золото с помощью микроорганизмов не получится, изучение их ферментов подскажет, как можно без особых затрат преобразовывать руду в драгоценный металл.