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В Гамбурге на месте бывшего гестапо сделали элитное жилье
В немецком Гамбурге выстроился жилой комплекс элитного класса. Расположилось сооружение там, где раньше были пыточные камеры гестапо.
В Гамбурге на месте бывшего гестапо сделали элитное жилье


Элитное жилье Stadthoefe, что теперь красуется в сердце Гамбурга, стало местом пикетов антифашистов. Люди протестуют против такого расположение Stadthoefe, ведь покоится он на месте бывших застенков тайной полиции.

Комплекс представляет собой здание, гостиницу на 126 номеров, несколько баров и магазинов. В довоенное время на месте сооружения располагалась штаб-квартира гестапо с подвалами для пыток противников гитлеровского режима. В 1943 году разбомбили большую часть фашистских застенков.

В 2009 году некий застройщик выкупил у городской власти территорию с сохранившимися постройками. При этом договорились, что фирма выделит примерно 1 000 квадратных метров для центра памяти жертв нацизма. Вместо центра рядом с главным входом «красуются» пара мемориальных досок и три памятника из бронзы.

Конечно, такое положение дел не осталось без внимания общественности. Антифашисты требуют у руководителей комплекса большего почтения к жертвам Гитлера. Кроме того, протестующие хотят убрать с территории элитного жилья завлекательную рекламу.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:20
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