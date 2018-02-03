В Гамбурге на месте бывшего гестапо сделали элитное жилье

Элитное жилье Stadthoefe, что теперь красуется в сердце Гамбурга, стало местом пикетов антифашистов. Люди протестуют против такого расположение Stadthoefe, ведь покоится он на месте бывших застенков тайной полиции.Комплекс представляет собой здание, гостиницу на 126 номеров, несколько баров и магазинов. В довоенное время на месте сооружения располагалась штаб-квартира гестапо с подвалами для пыток противников гитлеровского режима. В 1943 году разбомбили большую часть фашистских застенков.В 2009 году некий застройщик выкупил у городской власти территорию с сохранившимися постройками. При этом договорились, что фирма выделит примерно 1 000 квадратных метров для центра памяти жертв нацизма. Вместо центра рядом с главным входом «красуются» пара мемориальных досок и три памятника из бронзы.Конечно, такое положение дел не осталось без внимания общественности. Антифашисты требуют у руководителей комплекса большего почтения к жертвам Гитлера. Кроме того, протестующие хотят убрать с территории элитного жилья завлекательную рекламу.