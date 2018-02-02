Студенты Тимирязевской академии приняли участие в автопробеге, приуроченном к 75-летию Сталинградской битвы

Ректор академии Галина Золина сообщила, что у руководства вуза возникло желание предоставить студентам возможность не просто побывать в местах воинской славы, но и притронуться к истории славного подвига города, прочувствовать своими сердцами масштабность сражения, которое по духу и героизму сравнимо с Куликовским и Бородинским.В автопробегах принимают участие студенты, которые смогли достойно проявить себя во время учебы в творчестве, науке, спорте. В предыдущем году учащиеся Тимирязевской академии побывали в Бресте, Новороссийске, Волгограде, Белгороде.В этом году отправиться в город-герой Волгоград предоставили возможность лучшим представителям каждого факультета. Они посетили в памятный день мемориалы «Панорама Сталинградской битвы» и «Героям Сталинградской битвы», Мамаев Курган, Дом Павлова, увидели парад военных формирований на Площади борцов.Впечатлений от автопробега у молодежи осталось безмерное количество.Студентка 3-го курса гуманитарно-педагогического факультета Лилия Корсакова рассказала: «Потряс Дом Павлова - здание, которое 26 бойцов обороняли почти два месяца, сдерживая натиск целого полка».Студент 2-го курса технологического факультета Иван Галинский поделился, что ему даже не верится, что он принимал участие в поистине эпохальном событии. Молодой человек благодарит Тимирязевку за предоставленную возможность поучаствовать в автопробеге и за то, что он «своими глазами увидел такие памятные места, рассказывающие об исторических событиях, которые происходили в нашей стране, правдивее и больше, чем это можно узнать из учебников и Интернета».Адам Омаров, один из руководителей автопробега, специалист по работе с молодежью Управления по воспитательной работе рассказал, что не сдержал слез, когда экскурсовод рассказывал о том, как велась оборона, в то время, когда на экране музея демонстрировали фильм с кадрами, показывающими бомбардировку Сталинграда самолетами врага, пожар в жилых зданиях и о том, как войска противника сжимали кольцо вокруг города, оттесняя наши войска к Волге.Вечером учащихся ожидает обзорная экскурсия по городу на автобусе и видеоинсталяция с лазерным шоу и салютом.Владимир Путин в 75-ю годовщину победы в Сталинградской битве посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале славы и почтил память советских воинов минутой молчания.Затем он прошел к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова и также возложил цветы. После этого президент поприветствовал людей, собравшихся на мемориале.Позже Путин выступил на на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Сталинградской победы. Он напомнил, что битва за Сталинград вошла в историю человечества как самая жестокая и кровопролитная.