Астрофизики впервые обнаружили планеты за пределами галактики Млечный Путь
Астрофизики Университета Оклахомы (OU) впервые обнаружили популяцию планет за пределами галактики Млечный Путь. Использование микролинзирования - астрономическое явление и единственный известный метод, способный обнаруживать планеты на действительно больших расстояниях от Земли среди других методов обнаружения.
Исследователи OU смогли обнаружить объекты внегалактических космических тел, которые варьируются размерами от массы Луны до массы Юпитера. Синью Дай (Xinyu Dai), профессор факультета физики и астрономии с коллегами сделали открытие с помощью данных Рентгенной обсерватории Чандра (Chandra) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Хотя планеты часто обнаруживаются в Млечном Пути с использованием микролинзирования, гравитационный эффект даже небольших объектов может создать большое увеличение, что приведет к подписи, которая может быть смоделирована и объяснена и во внегалактических космических телах. До этого исследования не было доказательств существования планет в других галактиках.
Исследователи OU смогли обнаружить объекты внегалактических космических тел, которые варьируются размерами от массы Луны до массы Юпитера. Синью Дай (Xinyu Dai), профессор факультета физики и астрономии с коллегами сделали открытие с помощью данных Рентгенной обсерватории Чандра (Chandra) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.
«Мы очень рады этому открытию. Это первое открытие планет за пределами нашей галактики. Эти маленькие планеты являются лучшим кандидатом на подпись, которую мы наблюдали в этом исследовании, используя метод микролинзирования. Мы проанализировали высокую частоту сигнатуры путем моделирования данных для определения массы» - сказал Дай.
Хотя планеты часто обнаруживаются в Млечном Пути с использованием микролинзирования, гравитационный эффект даже небольших объектов может создать большое увеличение, что приведет к подписи, которая может быть смоделирована и объяснена и во внегалактических космических телах. До этого исследования не было доказательств существования планет в других галактиках.