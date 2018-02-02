Леопард в нацпарке Приморья помог определить живущих на территории представителей животного мира

Официальный сайт нацпарка «Земля леопарда» Приморья, опубликовал интересную видеозапись, на которой фотоловушка зафиксировала поймавшего добычу леопарда Валеру. Наблюдателей удивил результат, следом, добыча хищника привлекла к этому месту еще представителей семи видов других животных, обитающих на территории. Ими оказались олени, тигры и куницы.



Камера видео-наблюдений, установлена на хорошо просматриваемой территории, запись начинается при попадании в объектив живого организма, излучающего тепло. Именно кадрами с подобной ситуацией и решил поделиться Национальный парк в Приморье «Земля леопарда». Запись фотоловушки примечательна тем, что показывает семь видов животных, последовательно засветившихся на площадке, и тем самым обнародовав свое обитание на территории парка. Первым сеанс открыл хищник, леопард по кличке Валера.





Как определили специалисты, неподалеку от этого места им была поймана добыча, которой он и решил насладиться. Почувствовав возможность трапезы, сюда стали пробираться звери и птицы других представителей видов, включая любителей падали. На записи наблюдаются вороны, грифы, тигры, куницы и т.д. Такой «улов» камеры приятно удивил специалистов парка. Материалы окажут значительную помощь в изучении обитающих здесь животных.