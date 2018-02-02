Ученые: Ранняя смерть родителей влияет негативно на развитие детей

Во время исследований установили, что около трети респондентов, потерявших в раннем возрасте родителей, подвержены депрессии и прочим проблемам психологического характера. Такая тенденция может отражаться на финансовом благополучии человека. Исследователи отметили, что человек в раннем возрасте заимствует от родителей определенные качества. В случае невозможности живого общения с ними, индивид подвержен психологическим проблемам. Заменить родительское воспитание почти невозможно.Ранняя смерть родителей способна оказывать влияние на восприимчивость к возникающим любовным отношениям. Люди, выросшие в неполных семьях, расходятся со второй половиной намного чаще остальных.