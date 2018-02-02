Российские учёные будут искать инопланетян в созвездии Лебедя

Учёные предполагают, что звезда Табби обладает сферой Дайсона - сооружением искусственного типа для использования энергии тела. Российские специалисты солидарны со своими зарубежными коллегами в том, что изменение интенсивности свечения звезды может быть вызвано деятельностью инопланетян.Президиум РАН утвердил программу на 2018 год. В план мероприятий вошло и изучение Табби, расположенной в созвездии Лебедя. Последние наблюдения за светилом показали, что интенсивность его свечения снизилась на 20%. Учёные намерены вычислить параметры орбиты тела, которое может периодически заслонять Табби. Если этот объект действительно существует, то загадка звезды будет считаться решённой.