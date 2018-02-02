Музей убрал легендарную картину с голыми нимфами из-за феминисток

Долгие годы картина, где обнаженные нимфы в воде соблазняют древнегреческого героя, красовалась на музейной стене. Теперь же гости художественной галереи Манчестера видят вместо полотна обращение руководства к посетителям с просьбой описать, как в эпоху политкорректности, феминизма и прочих новшеств можно интерпретировать классику жанра. Для этого подготовили стикеры и предложили, подписав их, приклеивать на то место, где раньше висела картина.Такое решение дирекции вызвало волну недовольства посетителей. Они эмоционально отреагировали на новшество и порекомендовали сочетать классику и современное искусство, а не прятать шедевры, стремясь к политкорректности.В галерее подчеркивают, что происходящее – ни в коем случае не цензура. Мера носит временный характер и Гилей вместе с нимфами скоро вернутся на свое место.