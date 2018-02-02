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В Японии научились определять болезнь Альцгеймера по крови
Всего лишь капля крови понадобится для того, чтобы диагностировать болезнь Альцгеймера по новой разработке ученых из Японии.
В Японии научились определять болезнь Альцгеймера по крови


Важным фактором появления данного заболевания является то, что в мозге откладывается пептид бета-амилоида. Это происходит без всяких симптомов умственных расстройств ориентировочно за 30 лет, как у человека проявляется старческое слабоумие. По данным ученых, примерно 20-40% пожилых людей «носят» в своем мозге достаточное количество бета-амилоида. Вполне возможно, что в конечном итоге болезнь Альцгеймера и не наступит, но все эти люди относятся к «зоне риска».

Новая методика японских ученых позволяет всего лишь по 0,5 мл крови определить людей, у которых имеются отклонения в количестве данного вещества, причем точность определения составляет 90%.

До этой разработки определить количество бета-амилоида у человека можно было двумя способами, однако эти анализы дорогие и сложные. Новый же способ – малозатратный и наименее инвазивный.
Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:10
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