В Японии научились определять болезнь Альцгеймера по крови

Важным фактором появления данного заболевания является то, что в мозге откладывается пептид бета-амилоида. Это происходит без всяких симптомов умственных расстройств ориентировочно за 30 лет, как у человека проявляется старческое слабоумие. По данным ученых, примерно 20-40% пожилых людей «носят» в своем мозге достаточное количество бета-амилоида. Вполне возможно, что в конечном итоге болезнь Альцгеймера и не наступит, но все эти люди относятся к «зоне риска».Новая методика японских ученых позволяет всего лишь по 0,5 мл крови определить людей, у которых имеются отклонения в количестве данного вещества, причем точность определения составляет 90%.До этой разработки определить количество бета-амилоида у человека можно было двумя способами, однако эти анализы дорогие и сложные. Новый же способ – малозатратный и наименее инвазивный.