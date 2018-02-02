В Японии научились определять болезнь Альцгеймера по крови
Всего лишь капля крови понадобится для того, чтобы диагностировать болезнь Альцгеймера по новой разработке ученых из Японии.
Важным фактором появления данного заболевания является то, что в мозге откладывается пептид бета-амилоида. Это происходит без всяких симптомов умственных расстройств ориентировочно за 30 лет, как у человека проявляется старческое слабоумие. По данным ученых, примерно 20-40% пожилых людей «носят» в своем мозге достаточное количество бета-амилоида. Вполне возможно, что в конечном итоге болезнь Альцгеймера и не наступит, но все эти люди относятся к «зоне риска».
Новая методика японских ученых позволяет всего лишь по 0,5 мл крови определить людей, у которых имеются отклонения в количестве данного вещества, причем точность определения составляет 90%.
До этой разработки определить количество бета-амилоида у человека можно было двумя способами, однако эти анализы дорогие и сложные. Новый же способ – малозатратный и наименее инвазивный.
Важным фактором появления данного заболевания является то, что в мозге откладывается пептид бета-амилоида. Это происходит без всяких симптомов умственных расстройств ориентировочно за 30 лет, как у человека проявляется старческое слабоумие. По данным ученых, примерно 20-40% пожилых людей «носят» в своем мозге достаточное количество бета-амилоида. Вполне возможно, что в конечном итоге болезнь Альцгеймера и не наступит, но все эти люди относятся к «зоне риска».
Новая методика японских ученых позволяет всего лишь по 0,5 мл крови определить людей, у которых имеются отклонения в количестве данного вещества, причем точность определения составляет 90%.
До этой разработки определить количество бета-амилоида у человека можно было двумя способами, однако эти анализы дорогие и сложные. Новый же способ – малозатратный и наименее инвазивный.
Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:10