Мэтт Дэймон рассказал о новой комедии с его участием «Короче»

Голливудский актер Мэтт Дэймон рассказал о новой картине-комедии Александра Пэйна «Короче» со своим участием.Дэймон поделился впечатлениями от смысла комедии: «Нужно только привыкнуть к мысли о том, что люди должны стать маленькими, - и все остальное встает на свои места, оказывается абсолютно логичным».Также актер рассказал, что в основу фильма легла историю про обычного человека, который путешествует, и людей, встречающихся ему на пути.Предпосылкой для создания фильма стала попытка ученых решить проблему перенаселения планеты. По сценарию они после долгих размышлений принимают решение об уменьшении человека до размеров домашнего питомца.Напоминаем, Мэтт Дэймон стал известен благодаря съемкам в фильмах «Земля Обетованная», «Интерстеллар», «Братья Грим», «Марсианин» и прочих.