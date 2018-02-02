Семь привычек, которые помогут перейти на правильное питание

Как же безболезненно для себя перейти на правильное питание и какие ошибки в еде мы допускаем? Ниже перечислены 7 привычек, к которым нелишне будет привыкнуть, чтобы изменить питание.1. Едим только за столом. За книгой, телевизором, телефоном человек не контролирует количество съеденного и, как правило, всегда съедает лишнее. Привычка любую еду, даже чай, употреблять за столом поможет контролировать процесс и улавливать те сигналы, которые подает насытившийся организм. Специалисты советуют даже не разговаривать.2. Научиться не доедать. Покидайте «общество чистых тарелок». Полезнее не доесть и оставить немного на тарелке, чем переесть. Даже большая порция не калорийного салата способна растянуть желудок. Если совсем невмоготу оставлять еду на тарелке - купите маленькую десертную тарелку.3. Пейте, сколько хотите. Нет правила «Не менее двух литров в день». Не следует насиловать организм и давиться водой – пейте столько, сколько хотите, не больше, но и не меньше.4. Не готовьте впрок. Стоить отойти от «бытовых подвигов» готовить на неделю вперед. Разогретая еда теряет массу полезных свойств, а несколько дней простоявшая в холодильнике тоже малопривлекательна. Приготовить на один раз свежее – этому стоит научиться и выкроить для этого время.5. Пережевывайте медленно. Человек ест много не только когда отвлекается, но и когда употребляет пищу быстро или даже на бегу. Мозгу необходимо 20 минут, чтобы дождаться сигнала о сытости. Медленно жуете – меньше успеете съесть за это время.6. Пейте воду. Когда человек чувствует жажду, как правило предпочитает чай, кофе, газировку, соки. И редко – просто воду. На самом же деле все, кроме воды – та же еда со своими калориями. Хотите худеть и чувствовать себя легко – утоляйте жажду чистой водой.7. Налегайте на овощи и фрукты. Очень мало в рационе среднестатистического человека свежих овощей и фруктов. А если послушать рекомендации ВОЗ о пятиразовых порциях того или другого каждый день, то и нет вовсе. А ведь большинство проблем - от плохой работы кишечника до лишнего веса – из-за этого. Заменить клетчатку овощей и фруктов нечем, поэтому они имеют исключительную важность. И не обязательно есть дорогие ананасы или клубнику. И морковь, и яблоко, и зелень – это тоже овощи-фрукты.Заведите себе эти привычки, и результат не заставит себя ждать в виде сброшенных безо всяких диет ненавистных килограммов, легкости в теле, хорошем настроении и самочувствии.