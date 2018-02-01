"Кровавое" суперлуние может помочь астрономам найти потенциально обитаемые планеты

Тот факт, что Луна сегодня 1февраля будет синей, не настолько, просто из-за различий между лунными и григорианскими календарями сегодня вечером увидят вторую полнолуние января. Это редкое событие, но не настолько редкое, как некоторые другие явления, которые будут происходить с нашим спутником.Более интересно то, что Луна будет больше в небе, чем обычно, поскольку гигантский каменистый спутник попадает на часть своего орбитального цикла, ближайшего к Земле. Это событие также совпадает с «луной крови», более известной среди ученых как лунное затмение. Сегодня вечером луна пройдет позади Земли так, что будет находиться в тени нашей планеты, и вместо того, чтобы казаться белой, луна будет выглядеть кроваво-красной, поскольку она освещена окружающим светом нашей планеты, а не непосредственно солнцем. На поверхности Луны это выглядит так, будто Солнце полностью исчезло, но на Земле будет видно тускло-темно-красную окраску на Луне.Это событие представляет особый интерес для ученых, которые стремятся узнать больше о пригодных для жизни планетах и о том, как они появляются при взгляде издалека. Ученые теоретизируют, что лучший способ определить потенциально обитаемую планету, - это получить лучшее представление о нашей планете с точки зрения инопланетных наблюдателей.Следовательно, сообщество астрономов с нетерпением ждет постоянного исследования в Гарварде, изучающего лунное свечение во время «кровавого суперлуния». Цель состоит в том, чтобы выяснить, как этот свет отличается от обычного солнечного света в результате прохождения через нашу атмосферу. В случае удачных результатов, исследования могут помочь ученым лучше определить мерцание вокруг далеких планет, у которых есть свои кислородные атмосферы.