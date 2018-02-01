Эмульгаторы вызывают воспаление кишечника и нарушают обмен веществ – Медики

Данные вещества позволяют соединять масло с водой, чтобы добиться однородной консистенции, но они разрушают слизистую оболочку стенок кишечника, что может привести к развитию онкологии. Также во время хронического воспаления у человека может возникнуть проблема с сердцем и сосудами, или развиться диабет.Медики заметили, что при употреблении такой пищи можно быстро набрать лишний вес и страдать от жирового гепатоза, но еще эмульгаторы повышают уровень холестерина, что приводит к сужению артерий. Такие процессы могут стать виновниками гипертонии или атеросклероза, так что лучше всего включить в меню свежие продукты, приготовленные в домашних условиях.