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В Таиланде в силу вступил запрет на курение на пляжах
Властями Таиланда издан указ, касательно запрета курения на популярных местных пляжах. Информация передана представителями департамента морских ресурсов.

В Таиланде в силу вступил запрет на курение на пляжах

С этих пор на тайских популярных пляжах запрещается курение. Люди, которые нарушат данный запрет, должны будут оплатить штраф, в размере трёх тысяч долларов. Также возможно лишение свободы на срок до одного года. В пятнадцати регионах Таиланда 24 пляжа власти объявили свободными от курения. Точки отдыха имеют предупреждающие надписи, которые установили за несколько месяцев ещё до вступления в силу указа, касающегося запрета курения. Для любителей сигарет предложены специальные места, небольшие павильоны, которые сооружены из стекла, и имеют вытяжку.

Представители морской охраны устно станут предупреждать заядлых курильщиков. Пока не уточняется, сколько времени ещё правоохранители будут так добры. Данный указ распространён на местное население и на туристов.
В мире / Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 18:00
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