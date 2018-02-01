В Таиланде в силу вступил запрет на курение на пляжах

С этих пор на тайских популярных пляжах запрещается курение. Люди, которые нарушат данный запрет, должны будут оплатить штраф, в размере трёх тысяч долларов. Также возможно лишение свободы на срок до одного года. В пятнадцати регионах Таиланда 24 пляжа власти объявили свободными от курения. Точки отдыха имеют предупреждающие надписи, которые установили за несколько месяцев ещё до вступления в силу указа, касающегося запрета курения. Для любителей сигарет предложены специальные места, небольшие павильоны, которые сооружены из стекла, и имеют вытяжку.Представители морской охраны устно станут предупреждать заядлых курильщиков. Пока не уточняется, сколько времени ещё правоохранители будут так добры. Данный указ распространён на местное население и на туристов.