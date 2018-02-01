2019 Jeep Cherokee получил новый дизайн и несколько вариаций трансмиссии

Производителем уделено много внимания дневным ходовым огням, а также поворотным сигналам, размещённым над тёмными фарами. Авто оснастят более лёгкой композитной подъёмной дверью с опцией «свободные руки», алюминиевым колпаком, переработанными светодиодными фонарями, рестайлинговыми бамперами, улучшенной топливной начинкой.Jeep Cherokee в салоне имеет улучшенную информационно-развлекательную систему, ретунированные подвесные системы, трёхдюймовый грузовой пол. Под капотом внедорожника размещается двухлитровый четырёхцилиндровый мотор, турбокомпрессор, способный выдавать 270 лошадиных сил. Крутящий момент составляет 295 Нм. Изменения во внешности авто наблюдались также в 2018 году на автосалоне в Детройте.