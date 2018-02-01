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Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
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Жители Венгрии зафиксировали на камеру появление “белой смерти”
Жители Венгрии зафиксировали на камеру появление “белой смерти”. Редкое природное явление внезапно превращает привычный мир в зимний туман с низкой температурой воздуха.

Ученые до сих пор не могут пояснить причину такой аномалии, а люди склонны рассматривать ее, как мистику. Очевидцы события отметили, что внезапно ощутили себя в холодильнике, после чего просто захотелось быстрее оказаться в теплом помещении. Несмотря на сказочную красоту тумана, они рекомендуют туристам бежать от него подальше, чтобы не оказаться в центре природного чуда.

Жители Венгрии зафиксировали на камеру появление “белой смерти”


Из-за резкой смены климата гибнут многие люди и животные, не успевшие вовремя отреагировать на опасность. Были зафиксированы случаи, когда три человека замерзли в палатках, когда на землю опустилась смертельная мгла.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:10
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