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Интернет-магазин позволяет напечатать собственные очки
Интернет-сервис в США GlassesUSA объединился с цифровым скульптором, чтобы разработать систему создания очков онлайн. После самостоятельного создания очков и их дизайна, каждый желающий может напечатать их на 3D-принтере или заказать изготовление через интернет.

Интернет-магазин позволяет напечатать собственные очки


Теперь любой житель США может самостоятельно создать персонифицированные очки не выходя из дома. В зависимости от предпочтений, каждый может выбрать подходящий дизайн и форму оправы. В частности, на сайте представлены три шаблона оправ на выбор, а также три стиля, каждый из которых подходит определенной форме лица человека. Кроме того покупатели имеют возможность выбрать цвет очков и добавить на дужки текст.

Первые модели владельцы сайта изготовляли на 3D-принтере Sinterit Lisa, который отлично подходит для производства мелких точных деталей. Также на сайте можно поучаствовать в конкурсе на самую стильную оправу - победитель получит приз в 300 долларов.
Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 09:20
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