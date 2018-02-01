Интернет-магазин позволяет напечатать собственные очки

Теперь любой житель США может самостоятельно создать персонифицированные очки не выходя из дома. В зависимости от предпочтений, каждый может выбрать подходящий дизайн и форму оправы. В частности, на сайте представлены три шаблона оправ на выбор, а также три стиля, каждый из которых подходит определенной форме лица человека. Кроме того покупатели имеют возможность выбрать цвет очков и добавить на дужки текст.Первые модели владельцы сайта изготовляли на 3D-принтере Sinterit Lisa, который отлично подходит для производства мелких точных деталей. Также на сайте можно поучаствовать в конкурсе на самую стильную оправу - победитель получит приз в 300 долларов.