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С проблемой пробок в Малайзии будут бороться при помощи ИИ от Alibaba
Китайская технология на базе ИИ City Brain ранее уже смогла сделать ситуацию на дорогах Гуанчжоу лучше. Теперь систему хотят установить за границей Китая - в столице Малайзии.

С проблемой пробок в Малайзии будут бороться при помощи ИИ от Alibaba


Проект AliCloud, разработанный в Китае, хотят впервые запустить за пределами государства. Он является дочерним предприятием онлайн-ритейлера Alibaba и способен с успешными результатами улучшить ситуацию с многочисленными пробками в огромных мегаполисах. Для этого используются облачные вычислительные мощности, с помощью которых система City Brain мониторит дороги в городе в реальном времени. При этом она подает сигнал о потенциальном образовании пробок и направляет транспортные потоки таким образом, чтобы избежать их.

Теперь технология будет помогать столице Малайзии Куала-Лумпур избежать перегруженных транспортом дорог. Искусственному интеллекту дадут доступ к 300 светофорам и 500 камерам наблюдения, установленных в центре города.
В мире / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 07:30
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