С проблемой пробок в Малайзии будут бороться при помощи ИИ от Alibaba

Проект AliCloud, разработанный в Китае, хотят впервые запустить за пределами государства. Он является дочерним предприятием онлайн-ритейлера Alibaba и способен с успешными результатами улучшить ситуацию с многочисленными пробками в огромных мегаполисах. Для этого используются облачные вычислительные мощности, с помощью которых система City Brain мониторит дороги в городе в реальном времени. При этом она подает сигнал о потенциальном образовании пробок и направляет транспортные потоки таким образом, чтобы избежать их.Теперь технология будет помогать столице Малайзии Куала-Лумпур избежать перегруженных транспортом дорог. Искусственному интеллекту дадут доступ к 300 светофорам и 500 камерам наблюдения, установленных в центре города.