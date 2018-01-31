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Ученые выявили «беспокойные клетки» в гиппокампе головного мозга
Чувство тревоги может быть связано с увольнением вновь идентифицированных «тревожных» клеток в глубине мозга, согласно новым исследованиям от нейробиологов в Медицинском центре Ирвинг Колумбийского университета (CUIMC) и Калифорнийском университете в Сан-Франциско (UCSF).

Ученые выявили «беспокойные клетки» в гиппокампе головного мозга


Исследователи обнаружили клетки в мозге мышей, внутри структуры, называемой гиппокампом. Но клетки, вероятно, также существуют у людей, говорит Рене Хен, доктор философии, профессор психиатрии в CUIMC.

«Мы называем эти клетки «беспокойными», потому что они активизируются у животных в момент испуга. Для мышей это открытая площадка, где они больше подвержены опасности нападения хищника» - говорит Хен.

Тревожные клетки посылают сообщения в другие части мозга, вызывающие беспокойное поведение - у мышей это избегание опасной зоны или бегство в безопасную зону.

Хотя многие другие клетки в мозге были идентифицированы как играющие роль в тревоге, клетки, обнаруженные в этом исследовании, впервые известны как состояние тревоги, независимо от типа среды, вызывающей эмоции.

«Теперь, когда мы обнаружили эти клетки в гиппокампе, он открывает новые области для изучения идей лечения, которых мы не знали раньше», - говорит ведущий автор исследования Джессика Хименес, доктор философии, студентка MD / PhD в Университете Колумбийского университета Колледж врачей и хирургов Вагелоса.

Это исследование показывает, как трансляционные исследования с использованием основополагающих методов науки на животных моделях могут выявить основную основу человеческих эмоций и причин психических расстройств, тем самым указывая путь для развития лечения, считают ученые.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:09
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