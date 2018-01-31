Ученые выявили «беспокойные клетки» в гиппокампе головного мозга

Исследователи обнаружили клетки в мозге мышей, внутри структуры, называемой гиппокампом. Но клетки, вероятно, также существуют у людей, говорит Рене Хен, доктор философии, профессор психиатрии в CUIMC.«Мы называем эти клетки «беспокойными», потому что они активизируются у животных в момент испуга. Для мышей это открытая площадка, где они больше подвержены опасности нападения хищника» - говорит Хен.Тревожные клетки посылают сообщения в другие части мозга, вызывающие беспокойное поведение - у мышей это избегание опасной зоны или бегство в безопасную зону.Хотя многие другие клетки в мозге были идентифицированы как играющие роль в тревоге, клетки, обнаруженные в этом исследовании, впервые известны как состояние тревоги, независимо от типа среды, вызывающей эмоции.«Теперь, когда мы обнаружили эти клетки в гиппокампе, он открывает новые области для изучения идей лечения, которых мы не знали раньше», - говорит ведущий автор исследования Джессика Хименес, доктор философии, студентка MD / PhD в Университете Колумбийского университета Колледж врачей и хирургов Вагелоса.Это исследование показывает, как трансляционные исследования с использованием основополагающих методов науки на животных моделях могут выявить основную основу человеческих эмоций и причин психических расстройств, тем самым указывая путь для развития лечения, считают ученые.