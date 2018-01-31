Ученые исследовали удивительную плиту с отпечатками динозавров, обнаруженную за зданием NASA

«Концентрация следов млекопитающих на этом источнике на порядок выше, чем в любом другом в мире. Я не думаю, что когда-либо видел плиту такого размера, составляющую пару квадратных метров, где имеется более 70 следов стольких разных типов. Это материнская лодка меловых млекопитающих», - сказал Мартин Локли, палеонтолог из Университета Колорадо, Денвер.

«Это машина времени. Мы можем взглянуть на несколько дней активности этих животных, и мы можем это представить. Мы видим взаимодействие того, как они соотносятся друг с другом, что позволяет нам глубоко заглянуть в древние времена на Земле. Это просто потрясающе интересно» - сказал Стэнфорд.

Треки были обнаружены Рэем Стэнфордом, местным специалистом по следам динозавров, чья жена Шейла работает в Годдарде. Подвозив жену на работу в один прекрасный день в 2012 году, Стэнфорд заметил интригующий камень, выступающий за здание на склоне холма. Стэнфорд исследовал его и нашел 12-дюймовую дорожку динозавров на обнаженной скале. Раскопки показали, что плита была размером с обеденный стол, а в последующие годы выяснилось, что он покрыт сохранившимися следами.Замечательный образец Годдарда, размером около 8 футов на 3 фута, запечатлен почти 70 треками из восьми видов, включая млекопитающих размером с белку и динозавров размером с бак. Анализ предполагает, что все следы, вероятно, были сделаны в течение нескольких дней друг от друга в месте, которое могло быть краем водно-болотного угодья, и могло даже захватить следы хищника и жертвы.Первый трек, найденный Стэнфордом, был нодозавром – динозавром размером с танк. Другие следы динозавров включают в себя: завропод или длинношерстный растительный людоед; маленькие тероподы, плотоядные динозавры, крупнокалиберные, тесно связанные с Velociraptor и Tyrannosaurus rex; и птерозавры - группа летающих рептилий, куда входили птеродактили.С 2012 года на плите было идентифицировано, по крайней мере, 26 следов млекопитающих, что делает его одним из двух известных источников в мире с такой концентрацией отпечатков. Кроме того, плита также содержит самую крупную дорожку млекопитающих, когда-либо обнаруженную из мелового периода.