Ученые нашли ключи в ДНК находящихся под угрозой исчезновения голубых китов

Подобно тому, как члены семьи генетически похожи друг на друга, люди из одной популяции также генетически похожи друг на друга, и поэтому ДНК может использоваться для идентификации популяций. ДНК также может рассказать, адаптированы ли синие киты из разных местностей к различным условиям окружающей среды.Синие киты в этот момент в австралийских водах используют обилие криля, которое происходит в течение лета. Они питаются обычно в водах у мыса Яффо (к востоку от Аделаиды) до мыса Отуэй (западнее Мельбурна), а также в водах к западу от острова Роттнест в Западной Австралии. Однако эти гиганты не останутся надолго: они скоро мигрируют на север, чтобы провести зиму в более теплых водах вокруг Индонезии, и снова вернутся следующим летом.«Подтверждение того, что численность населения синих китов является ключом к надлежащему управлению этими видами, находящимися под угрозой исчезновения, позволит определить, какие группы населения могут угрожать человеческой деятельностью, происходящей в конкретных географических регионах», - говорит Кэтрин Аттард, член группы ученых из Университета Флиндерс.Ученые использовали ДНК, собранное у диких видов синих китов и пришли к выводу, что голубые киты в Австралии - независимо от того, питаются ли они в водах у Южной Австралии и Виктории или у Западной Австралии – являются одним видом и, вероятно, адаптировано к различным условиям. Это означает, что одно и то же население подвергается действиям человека, происходящим в самых разных местах.Синие киты все еще оправляются от китобойного промысла 20-го века и перечислены в австралийском законодательстве как находящиеся под угрозой исчезновения. Австралийское правительство разработало план управления природопользованием для видов, целью которых является минимизация антропогенных угроз, позволяющих восстанавливать синих китов.«Хорошие методы сохранения используют научную информацию, например, из генетических, акустических и визуальных обследований для улучшения защиты исчезающих видов. Мы предоставили еще одну часть головоломки, которая продолжит сильную научную основу для сохранения синих китов, - говорит доктор Аттард.