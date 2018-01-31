Ученые обнаружили малую молекулу, способную снизить распространение рака

В клетках рака легких человека ученые обнаружили низкие уровни молекулы микроРНК miR-125a-5p, что позволяет убивать аберрантные клетки, такие как раковые клетки, коррелирующие с высокими уровнями белка TIMP-1, который уже ассоциируется с прогнозом у больных раком. Когда обнаруженные молекулы уменьшают уровни TIMP-1 в этих смертельно опасных раковых клетках, распространение опухоли снижается, а скорости клеточной смерти растут вместе с выражением miR-125a-5p, говорит доктор Мумтаз В. Рояни, биолог рака в Медицинском колледже Грузии и членом программы молекулярной онкологии в Центре рака в Университете Августы.Хотя повышение уровня микроРНК является технически сложным, дальнейшее определение того, как рак захватывает эти нормальные системы организма, может помочь выявить новые целевые показатели лечения, говорит Рояни.TIMP-1 имеет положительную роль в здоровом теле для сбалансирования уровня ферментов, выделяющиеся организмом, чтобы облегчить движение клеток для таких вещей, как заживление ран или размножение. Здоровое тело и рак делают эти ферменты, матриксные металлопротеиназы или ММР, чтобы разрушить окружающую матрицу, помогающую поддерживать стабильность клеток. Хотя это важно для таких положительных реакций, как заживление ран, но когда распад матрицы узурпирован раком, он также дает раковым клеткам свободу передвижения.Но при раке уровни TIMP-1 резко возрастают, и у него есть отличительная роль, позволяющая как рост новых кровеносных сосудов, так и ингибирование апоптоза - естественная склонность клетки к смерти. Классически TIMP-1 должен ингибировать ММР, но на протяжении многих лет он обнаружил другие функции, которые на самом деле увеличивают агрессивность опухоли.Однако при высокой экспрессии miR-125a-5p TIMP-1 становится его мишенью. Фактически, уменьшение TIMP-1 увеличивает уровень молекулы miR-125a-5p. Когда ученые изучили биопсию пациентов с раком легких в Университете Августы, они обнаружили, что выражение TIMP-1 значительно выше в ткани рака легких в сравнении со здоровой тканью. Но они также увидели обратную связь между высокими уровнями уровней TIMP-1 и miR-125a-5p. Фактически, опухолевые клетки почти не имели miR-125a-5p.