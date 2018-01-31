Самый красивый преступник в мире Джереми Микс появится в новом клипе Ольги Бузовой

"Это будет очень крутой клип, как минимум потому, что в нем я предстану в самых неожиданных образах", - рассказала Ольга.

В Instagram 32-летняя знаменитость опубликовала новый пост, в котором сообщила, что в настоящее время идёт работа над клипом на песню "Wi-Fi", полюбившаяся многим фанатам. Режиссером клипа выступает небезызвестный Алексей Голубев, который создал видео на такие песни, как "Привыкаю", "Люди не верили", и "Мало половин".По словам Бузовой, в съёмках клипа примет участие модель Джереми Микс, более известный как самый красивый преступник в мире. Ольга уверяет, что поклонников ожидает по-настоящему классная работа, которая никого не разочарует.Уроженец Калифорнии был осуждён за незаконное хранение оружия. Отбыв назначенный судом срок в тюрьме, Джереми начал карьеру модели, став настоящей звездой. На сегодняшний день 33-летний парень является весьма востребованной персоной, его приглашают для участия в различных проектах.Микс на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фото из Москвы, позируя на фоне заснеженных достопримечательностей столицы.