АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Частица небесной вечности: Нефрит считается камнем богов и имеет уникальную энергетику
EUR 69.93 USD 56.18
Курс валют на 01.02.2018

Самый красивый преступник в мире Джереми Микс появится в новом клипе Ольги Бузовой
Ольга Бузова рассказала своим поклонникам, что в рамках очередного музыкального проекта будет сотрудничать с американцем Джереми Миксом, которого называют самым красивым преступником в мире.

В Instagram 32-летняя знаменитость опубликовала новый пост, в котором сообщила, что в настоящее время идёт работа над клипом на песню "Wi-Fi", полюбившаяся многим фанатам. Режиссером клипа выступает небезызвестный Алексей Голубев, который создал видео на такие песни, как "Привыкаю", "Люди не верили", и "Мало половин".

Самый красивый преступник в мире Джереми Микс появится в новом клипе Ольги Бузовой

"Это будет очень крутой клип, как минимум потому, что в нем я предстану в самых неожиданных образах", - рассказала Ольга.

По словам Бузовой, в съёмках клипа примет участие модель Джереми Микс, более известный как самый красивый преступник в мире. Ольга уверяет, что поклонников ожидает по-настоящему классная работа, которая никого не разочарует.

Уроженец Калифорнии был осуждён за незаконное хранение оружия. Отбыв назначенный судом срок в тюрьме, Джереми начал карьеру модели, став настоящей звездой. На сегодняшний день 33-летний парень является весьма востребованной персоной, его приглашают для участия в различных проектах.

Микс на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фото из Москвы, позируя на фоне заснеженных достопримечательностей столицы.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 16:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Регулярный секстинг с партнером говорит о
Мария Шумакова в красном латексном наряде
Грудинин решил не гарантировать гражданам России
Кирстен Данст на последних сроках беременности
Восьмой сезон сериала «Форс-мажоры» выпустят без
Генетики обнаружили в структуре ДНК встроенный
Просмотреть все новости