Самый красивый преступник в мире Джереми Микс появится в новом клипе Ольги Бузовой
Ольга Бузова рассказала своим поклонникам, что в рамках очередного музыкального проекта будет сотрудничать с американцем Джереми Миксом, которого называют самым красивым преступником в мире.
В Instagram 32-летняя знаменитость опубликовала новый пост, в котором сообщила, что в настоящее время идёт работа над клипом на песню "Wi-Fi", полюбившаяся многим фанатам. Режиссером клипа выступает небезызвестный Алексей Голубев, который создал видео на такие песни, как "Привыкаю", "Люди не верили", и "Мало половин".
По словам Бузовой, в съёмках клипа примет участие модель Джереми Микс, более известный как самый красивый преступник в мире. Ольга уверяет, что поклонников ожидает по-настоящему классная работа, которая никого не разочарует.
Уроженец Калифорнии был осуждён за незаконное хранение оружия. Отбыв назначенный судом срок в тюрьме, Джереми начал карьеру модели, став настоящей звездой. На сегодняшний день 33-летний парень является весьма востребованной персоной, его приглашают для участия в различных проектах.
Микс на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фото из Москвы, позируя на фоне заснеженных достопримечательностей столицы.
В Instagram 32-летняя знаменитость опубликовала новый пост, в котором сообщила, что в настоящее время идёт работа над клипом на песню "Wi-Fi", полюбившаяся многим фанатам. Режиссером клипа выступает небезызвестный Алексей Голубев, который создал видео на такие песни, как "Привыкаю", "Люди не верили", и "Мало половин".
"Это будет очень крутой клип, как минимум потому, что в нем я предстану в самых неожиданных образах", - рассказала Ольга.
По словам Бузовой, в съёмках клипа примет участие модель Джереми Микс, более известный как самый красивый преступник в мире. Ольга уверяет, что поклонников ожидает по-настоящему классная работа, которая никого не разочарует.
Уроженец Калифорнии был осуждён за незаконное хранение оружия. Отбыв назначенный судом срок в тюрьме, Джереми начал карьеру модели, став настоящей звездой. На сегодняшний день 33-летний парень является весьма востребованной персоной, его приглашают для участия в различных проектах.
Микс на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал фото из Москвы, позируя на фоне заснеженных достопримечательностей столицы.