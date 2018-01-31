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Пользователи заподозрили Наталью Рудову в применении фотошопа на своих фотоснимках
Фанаты заподозрили звезду сериала «Татьянин день» Наталью Рудову в использовании фоторедактора для коррекции своей фигуры.

Пользователи заподозрили Наталью Рудову в применении фотошопа на своих фотоснимках


Киноактриса Наталья Рудова выложила на своей личной страничке на всеобщее достояние новый фотоснимок, на котором красовалась в обтягивающем платье, забыв при этом надеть бюстгальтер. После этого снимка подписчики обвинили девушку в использовании фоторедактора.

На данном фото Наталья Рудова позирует на пляже во время сумерек с закрытыми глазами, приподняв голову вверх. На актрисе красуется обтягивающий фигуру наряд на тоненьких бретелях и джинсовый жакет. Девушка решила не одевать под платье бюстгальтер, чтобы показать пользователям свою сексуальность.

Фанаты сразу же заподозрили артистку в использовании фотошопа для того, чтобы откорректировать свою фигуру и моментально принялись комментировать данный снимок. Фолловеры спросили у знаменитости, почему на фото у нее просматривается два соска на одной груди, ведь именно это их очень возмутило.

А преданные поклонники осыпали свою любимицу комплиментами и просто приятными слова, поскольку они считают, что Рудова всегда выглядит великолепно. Это фото молниеносно облетело весь интернет и набрало больше 51 тысячи лайков.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 16:08
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