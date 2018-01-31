СМИ: Армен Джигарханян без сознания был срочно госпитализирован в клинику

Медики отметили, что пациенту нужен покой, а виновником недуга стала пневмония, повлекшая за собой осложнения. Звезда не прошел курс лечения, позволяющий убрать все симптомы, так что сейчас он будет находиться под присмотром. Сотрудник театра Вячеслав Дьяченко подтвердил информацию, однако подчеркнул, что Армен Джигарханян не будет долго находиться в этом месте.Он назвал артиста экспрессивной личностью, которая не может спокойно реагировать на больничные стены. Друг звезды Артур Согомонян отметил, что после новогодних праздников он был в отличной форме и даже решил ходить без палочки, после чего провел много времени в театре. Затем артист пожаловался на сильную слабость, так что пришлось вызвать врачей.