Дочка Анастасии Волочковой продемонстрировала пользователям свои зажигательные танцы

Свою дочку Анастасия Волочкова воспитывает сама. В жизни знаменитой балерины достаточно часто появляются мужчины, но настоящую любовь и пример для подражания Анастасия обеспечивает самостоятельно.На днях на личной страничке Волочковой появился видеоролик, на котором ее дочка Ариадна танцует зажигательную композицию. Девочка, которой двенадцать лет под ритмичную музыку показывает свой новый танец, который, по заявлению Волочковой Ариадна придумала сама.Балерина безумно радуется за своего ребенка и гордится им. Анастасия уверена, что девочка унаследовала именно от нее такой талант к танцам. На своей страничке балерина с гордостью делится успехами своей любимой девочки.Волочкова не жалеет никаких денег на свою дочь, именно поэтому ее ребенок занимается у талантливых педагогов по вокалу и танцам. Ариадна маму всегда только радует, и какое-то время назад записала собственную песню.Стоит добавить, что у Ариадны есть уже своя страничка в интернете, на которую подписано больше 30 тысяч человек и размещено множество публикаций.