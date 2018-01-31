Курбан Омаров признался, что предпочитает отдыхать в России

Уже две недели Курбан находится на Сейшельских островах, куда отправился вместе с Бородиной. С супругами в жаркие края поехали также и дети. Так, за последнее время бизнесмен побывал и в Нью-Йорке, и в столице Италии. Мужчина пришёл к выводу, что ему больше всего нравится отдыхать именно в России.Омаров добавил, что климат на Сейшелах ему совсем не нравится, так как в зимние месяцы там идут интенсивные дожди. Тем не менее это путешествие носит вынужденный характер, в любом другом случае Курбан никогда бы туда не поехал.