Иосиф Оганесян может не вернуться на "Дом-2"

"Я нашёл на проекте свою любовь и тут же её потерял. Очень много противоречий в наших с ней словах, и я устал от этого напряжения и гнёта. Тяжело находиться на проекте рядом с той, которую я люблю или любил, даже в этом я уже не уверен, и уже мало в чём уверен... А вернусь ли я на проект или останусь дома и начну новые отношения за периметром, покажет лишь время", - написал Иосиф.

На днях Оганесян оставил телестройку прямо с Сейшельских островов, поскольку решил немного отдохнуть и посмотреть, что за невесту ему нашли родители. В новом посте молодой человек признался, что устал от сомнительных, хоть и искренних, отношений с импульсивной брюнеткой.Прежде Черно вернулась на "Остров любви", чтобы возобновить отношения с Оганесяном. Теперь Александра боится, что возлюбленному понравится армянская невеста, но верит, что Иосиф всё-таки вернётся.