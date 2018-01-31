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Ведущей новостей в Японии станет человекоподобный робот Эрика
В апреле текущего года в Японии полноценным ведущим новостей станет современный робот по имени Эрика.

Ведущей новостей в Японии станет человекоподобный робот Эрика

Данная информация предоставлена общественности иностранным популярным изданием Mirror. В свою очередь гуманоидный робот выглядит очень реалистичным. Дизайнером робота является доктор Хироши Ишигуро. Он считает, что Эрика имеет “душу”. На сегодняшний день пока отсутствует информация, на каком канале будет выступать такой человекоподобный робот. Неизвестно также, на какое время запланирован дебют Эрики на японском телевидении.

По словам разработчиков Эрика рада взаимодействовать с людьми, она постоянно ждет это с нетерпением. Эрика является очень заинтересованной в изучении внешнего мира. Она на сегодняшний день не может двигать пока своими ногами, а также руками. При этом робот способен установить, откуда именно идет звук, понимает с кем разговаривает, способен отслеживать людей, передвигающихся по комнате.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 19:50
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