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Светлана Пермякова показалась в Instagram абсолютно без макияжа
Актриса Светлана Пермякова опубликовала в соцсети фото, где она в Сочи вблизи от моря и совершенно ненакрашенная.
Светлана Пермякова показалась в Instagram абсолютно без макияжа


В комментариях к своему снимку Светлана объяснила, что потихоньку после праздников и выходных возвращается к работе. Призналась, что выспалась и наслаждается морским воздухом. А также не забыла пожелать своим подписчикам чудесной недели и замечательного настроения. Для селфи звезда «Интернов» надела джинсовую рубашку.

«Круть!», «Красавица» и в подобном духе – фанаты поддержали любимицу. Встретились и прорицатели, которые как в воду глядели, говоря о том, что сегодня же в Сети появятся статьи типа «... поделилась фото без макияжа» и с указанием возраста, «а ведь на фото вам не больше 20)». Ошиблись лишь в одном – не все указывают возраст артистки.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 19:25
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