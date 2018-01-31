Светлана Пермякова показалась в Instagram абсолютно без макияжа

В комментариях к своему снимку Светлана объяснила, что потихоньку после праздников и выходных возвращается к работе. Призналась, что выспалась и наслаждается морским воздухом. А также не забыла пожелать своим подписчикам чудесной недели и замечательного настроения. Для селфи звезда «Интернов» надела джинсовую рубашку.«Круть!», «Красавица» и в подобном духе – фанаты поддержали любимицу. Встретились и прорицатели, которые как в воду глядели, говоря о том, что сегодня же в Сети появятся статьи типа «... поделилась фото без макияжа» и с указанием возраста, «а ведь на фото вам не больше 20)». Ошиблись лишь в одном – не все указывают возраст артистки.