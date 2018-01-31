Валдис Пельш не мылся семь дней из-за работы над новым проектом

После зимних каникул знаменитость вместо отдыха отправился покорять чилийскую пустыню Атакаму, после чего не захотел останавливаться на достигнутом успехе, совершив восхождение на горную вершину. Валдис Пельш скоро порадует зрителей премьерой “Большого белого танца”, так что ради съемок шоу пришлось преодолеть много трудностей. Звезда показал фото, позируя на большой высоте, после чего иронично отметил, что был вынужден прятать лицо из-за проблем с гигиеной.Подписчики даже не обратили внимания на такие мелочи, потому что восхищались красивыми пейзажами и были заинтригованы новой работой кумира. Они пожелали ему совершить новые рекорды, назвав ведущего красавцем, после чего отметили, что всегда восхищались его успехами.