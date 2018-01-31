Правкомиссия поддержала идею Яровой касательно создания реестра детских лагерей

Инициативу Яровой одобрили члены правительственной комиссии. Депутат «Единой России» накануне нашла способ, как организовать/контролировать в правовом аспекте деятельность существующих детских лагерей. При этом создадут единый реестр организаторов детского отдыха и досуга. Региональные власти должны внести перечень местных действующих учреждений детского досуга и отдыха, список туристических рекомендуемых маршрутов.В случае создания туристического маршрута следует уведомлять специалистов МЧС про маршрут следования. Остался спорным вопрос публикации обращений российских родителей к чиновникам, а также наоборот. Специалисты предлагают доработать этот документ.