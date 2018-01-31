Алексей Панин показал поклонникам процесс тонирования волос

Они были рады, что в этот раз скандальный актер предпочел не показывать свои обнаженные части тела, а заинтересовал их смесью, которая может быстро замаскировать седину. Алексей Панин уточнил, что краска может смываться, и волосы приобретают благородный оттенок без признаков недостатков. Также стилист сделал знаменитости новую прическу, изменившую его привычный стиль, после чего артист шутливо отметил, что можно ходить на свидания.Поклонники позитивно отнеслись к таким переменам во внешнем виде кумира, назвав его Ален Делоном. Людям понравился новый оттенок, придающий образу артиста благородство, после чего они попросили его показать конечные результаты и пожелали творческих успехов.