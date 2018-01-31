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Алексей Панин показал поклонникам процесс тонирования волос
Многие звезды мечтают выглядеть моложе своего возраста, а потому прибегают к услугам специалистов. Алексей Панин показал поклонникам процесс тонирования волос, выполненный мастером, опубликовав ролик в Instagram.

Они были рады, что в этот раз скандальный актер предпочел не показывать свои обнаженные части тела, а заинтересовал их смесью, которая может быстро замаскировать седину. Алексей Панин уточнил, что краска может смываться, и волосы приобретают благородный оттенок без признаков недостатков. Также стилист сделал знаменитости новую прическу, изменившую его привычный стиль, после чего артист шутливо отметил, что можно ходить на свидания.

Алексей Панин показал поклонникам процесс тонирования волос


Поклонники позитивно отнеслись к таким переменам во внешнем виде кумира, назвав его Ален Делоном. Людям понравился новый оттенок, придающий образу артиста благородство, после чего они попросили его показать конечные результаты и пожелали творческих успехов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 15:40
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