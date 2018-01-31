Ученые научили касатку подражать человеческой речи

Речь касатки Вики не идеальное подражание, но удивительное и узнаваемое. Это первая научная демонстрация в мире касатки, имитирующей человеческие слова. Стремясь измерить способность касаток копировать новые звуки, Абрамсон и команда обратились к Вики, пленной касатке в аквариуме Marineland в Антибе, на юге Франции. Созданный для выполнения трюков для посетителей Marineland, Вики был хорошим кандидатом, поскольку он уже научился жестам для общения с тренером.«Мы не ожидали идеального повторения, как попугай», - сказал исследователь Хосе Абрамсон из Мадридского университета Комплутенсе. Тем не менее в эксперименте с шестью разными словами или фразами некоторые из попыток Вики были «очень качественны», особенно учитывая, что вокальная анатомия касаток «полностью отличается» от нашей.«Трудно было не радоваться, когда Вики впервые «заговорил. Когда мы попробовали повторить слово «привет», и Вики воссоздал звук ... бурные эмоциональные реакции исходили от тренеров. Да и для нас, ученых, было очень трудно ничего не говорить.» - сказал Абрамсон, добавив, что исследовательская группа не совсем понимала, чего ожидать.В рамках исследования кита-убийцу попросили подражать услышанным ранее звукам других касаток с разными диалектами из разных семейных групп. Затем ее заставили повторить человеческие слова. В записях эксперимента Вики несколько раз повторяет «привет». Каждый раз он произносит два слога с чем-то напоминающим «l» посередине и «o» в конце. Абрамсон считает, что способность касатки к подражанию не означает, что он понимает, о чем говорит. Но он еще раз показывает, что касатки очень умные животные, добавил он.Имитационные навыки - это признак интеллекта, поскольку они позволяют животным извлекать уроки из сверстников. Это, в свою очередь, позволяет видам легче адаптироваться к изменениям в их среде, улучшая шансы на выживание, сказал исследователь.