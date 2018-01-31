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Курбан Омаров признался, что совсем не скучает по холостяцкой жизни
Курбан Омаров, являющийся супругом популярной телеведущей Ксении Бородиной, дал интервью журналистам, в котором откровенно рассказал о семейной жизни и отношениях со знаменитой женой.

Представители прессы, любящие задавать острые и провокационные вопросы, поинтересовались у Курбана, не жалеет ли он, что связал себя узами брака, не скучает ли по той жизни, когда был свободным от отношений мужчиной. Бизнесмен твёрдо сказал, что чувствует себя на сегодняшний день счастливым человеком, его полностью устраивает нынешняя жизнь.

Курбан Омаров признался, что совсем не скучает по холостяцкой жизни

Омаров признался, что раньше у него никогда не было нормальной семьи, в которой чувствовал бы себя тепло и уютно. Поженившись с Бородиной, он, наконец, заполучил то, о чём давно мечтал. Именно поэтому Курбан может без раздумий сказать, что холостяцкая жизнь его совсем не пленит ныне, а семью хочется оберегать любыми доступными способами.

По всей видимости, Ксения так же, как и Курбан, дорожит этим браком. Тем более сама телеведущая не перестаёт говорить о том, что в лице Омарова встретила настоящему мужчину, на которого всегда можно положиться, который защитит, поможет, поправит, если нужно.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:02
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