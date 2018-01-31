Саймон Марданшин выбирает между Еленой Хроминой и Марго Овсянниковой

"Когда я с ним рассталась, он решил вернуться к Марго, и сказал, что к Марго были чувства. И сейчас Саймон крутится между двумя огнями, потому что на самом деле я не хотела с ним расставаться, а просто хотела его проучить. А Сэм принял это все буквально, он думает, что я его обманываю, и что у меня нет к нему никаких чувств. Иными словами, все плохо", - гласит пост Хроминой.

Как написала Елена в социальной сети Instagram, Саймон попытался вернуться к Марго сразу после ссоры, в ходе которой она заявила о своём расставании с ним. К слову, уходить от парня на самом деле девушка не планировала.Саймон, напомним, перестал даже общаться с Марго, предположив, что девушка занимается эскортом, хоть сама белокурая красотка и отрицала такие слухи. После этого Овсянникова начала присматриваться к Алексею Чайчицу, не так давно прилетевшему на "Остров любви" и оставившему свою любимую девушку Лизу Триандафилиди на Поляне в Москве.