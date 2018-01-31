Александр Гобозов и Екатерина Зиновьева стали парой

"С моей стороны таких косяков больше не будет в принципе. С Ромой мы общаемся не так, как раньше до Саши. Сейчас я уже себе многое не позволяю, даже не обнимаемся при встрече. Но я не вижу смысла прекращать с ним общение, ведь измены не было", - оправдалась Екатерина.

Недавно Екатерина расстроилась, когда общественности, и Александру в том числе, стало ясно, что она в опьянённом состоянии приставала к Роману Гриценко, также являющемуся жителем телестройки. Девушка какое-то время считала, что любимый мужчина не сможет её простить. Однако теперь ясно, что зла на возлюбленную Гобозов не держит. В блоге Зиновьева написала, что на днях они решили стать проектной парой официально, добавив, что постарается больше не совершать ошибок, которые могут привести к распаду их отношений.Прежде Зиновьева познакомилась с матерью Гобозова, и у представительниц разных поколений сложились отличные отношения.