Учёные: Травмы головы могут привести к слабоумию даже спустя 30 лет

Учёные решили определить, какие факторы, вызывают развитие слабоумия. С этой целью они провели исследование, в ходе которого изучили состояние здоровья пожилых граждан Швеции. Была обнаружена связь между получением травмы головы и деменцией.Учёные сообщают, что в первый год получения травмы, у человека повышается риск развития слабоумия в 3-4 раза. Через промежуток 1-5 лет показатель несколько падает - человек в два раза больше подвержен деменции. Угроза заболевания сохраняется даже спустя 30 лет. Исследование показало, что у людей, получивших многократные или сильные травмы головы, чаще развивается слабоумие, чем у тех, кому были нанесены повреждения средней тяжести. Факторами, вызывающие деменцию также являются алкоголизм, депрессия, возраст и низкая социальная активность.