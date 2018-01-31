Киноактриса Милла Йовович поделилась с пользователями фотоснимком своей десятилетней дочери Эвер Габо

У знаменитой киноактрисы подрастает две дочери. На днях Йовович решила порадовать своих поклонников и поделиться с ними снимком, на котором она позирует со старшей дочкой. Фанаты были потрясены сходством наследницы со знаменитостью.На данном снимке артистка смотрит в объектив фотокамеры, вытянув губы, а возле нее сидит Эвер Габо, которой десять лет и повторяет движения мамы. «Яблочко от яблони не далеко падает»,- поделилась Милла под снимком.Американская актриса снялась в десятках кинокартин. Большую известность ей принес кинофильм «Пятый элемент», где девушка сыграла одну из ведущих ролей. В 17 лет она вышла замуж за Шона Эндрюса, но это было ненадолго. Позже она была замужем за Люком Бессоном, но эти отношения продлились два года.Летом 2009 года Милла стала женой режиссера Пола Андерсона. До того, как узаконить свои отношения они встречались семь лет. У пары подрастает две дочери: Дэшиэль Эдан и Эвер Габо.Поклонники согласились с актрисой, что дочка очень на нее похожа. Фанаты подметили, что у них одинаковый разрез глаз и цвет, а также очень похожи губы.