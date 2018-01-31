Лариса Гузеева выбрала оригинальный способ расправы с соперницей

Ведущая «Давай поженимся» Лариса Гузеева опубликовала в Instagram видео, в котором обратилась с табличкой в руках, на которой указан настоящий ее адрес в Facebook, к своим поклонникам: «Все остальные - фейки. Не хочу, чтобы из вас делали дураков».Помимо этого, Гузеева решила вывести «на чистую воду» одну из мошенниц и назвала самую «буйную» страницу со своим именем, у которой 365 тысяч подписчиков. «Она отвечает за меня, пишет какие-то глупости, несуразности. Мне просто стыдно» - отметила телеведущая.В конце видео Лариса обратилась к своим подписчикам за помощью и попросила всех дружно пожаловаться на лже-страницу Гузеевой, чтобы ее аккаунт заблокировали, и она больше не смогла использовать имя телеведущей в личных целях.