Наталья Водянова появилась на прогулке с домашним любимцем, надев необычную шапку и ретро-наряд

Супермодель на днях посетила модные показы в Париже. А на выходных решила прогуляться, где сделала фотоснимок, который облетел весь интернет. Девушка позирует перед объективом фотокамеры с породистым котом Галилео, который совсем недавно появился в их семье, надев очень странный головной убор и старомодный наряд.Наталья Водянова проживает с супругом Антуаном Арно и детьми во Франции. На днях в Париже проходила Неделя моды, которую красотка уже посетила. В первый день Водянова была в сопровождении мужа, и пара выглядело очень гармонично и элегантно.Прошлые выходные Наталья решила отдохнуть и гуляла весь день со своим котом, держа его на руках. Именно во время такой прогулки и появились фотоснимки, которые обсуждает большинство пользователей.Мнения поклонников разделились. Одни писали восторженные комментарии по поводу великолепного вида своей любимицы. А другие были просто шокированы увиденным и написали, что ей эта шапка совершенно не идет и выглядит она в этом наряде нелепо.