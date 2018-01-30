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Небольшой космический аппарат NASA создал первую карту распределения атмосферного льда
Спутник NASA размером с небольшую коробку изготовил первую в мире карту глобального распределения атмосферного льда, что является важной частью изучения облачного льда и его влияния на климат Земли.

Небольшой космический аппарат NASA создал первую карту распределения атмосферного льда


IceCube - миниатюрный космический корабль, который был развернут с Международной космической станции в мае 2017 года, продемонстрировал в космосе коммерческий радиометр 883-гигагерца в рамках инновационного исследования NASA Small Business Innovative Research. Он способен измерять критические атмосферные облачные свойства льда на высотах 5 км-15 км.

Ученые NASA впервые использовали субмиллиметровые полосы длин волн, которые падают между микроволновой и инфракрасной областью электромагнитного спектра, чтобы ощущать ледяные облака.

«Карта IceCube является первой в своем роде и служит хорошим предзнаменованием для будущих космических наблюдений за глобальными ледяными облаками с использованием технологии субмиллиметровых волн», - сообщил Донг Ву.

Его команда построила космический корабль, используя финансирование из исследования NASA в области наук о Земле и Директората Научной миссии агентства CubeSat. Задача команды заключалась в том, чтобы коммерческий приемник был достаточно чувствителен, чтобы обнаруживать и измерять атмосферный облачный лед, используя как можно меньше энергии.

В дополнение к демонстрации субмиллиметровых наблюдений из космоса, команда получила важные сведения о том, как эффективно разрабатывать миссию CubeSat, определяя, какие системы должны быть избыточными, а от каких нужно отказаться, сообщают в NASA.

Малые спутники, в том числе CubeSats, играют все более важную роль в исследованиях, демонстрациях технологий, научных исследованиях и учебных исследованиях NASA, в том числе: исследование космического пространства, наблюдения Земли и разработка научных инструментов для исследований, таких как передовые лазерные коммуникации, спутниковая связь и возможности автономного перемещения.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:39
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