Небольшой космический аппарат NASA создал первую карту распределения атмосферного льда

IceCube - миниатюрный космический корабль, который был развернут с Международной космической станции в мае 2017 года, продемонстрировал в космосе коммерческий радиометр 883-гигагерца в рамках инновационного исследования NASA Small Business Innovative Research. Он способен измерять критические атмосферные облачные свойства льда на высотах 5 км-15 км.Ученые NASA впервые использовали субмиллиметровые полосы длин волн, которые падают между микроволновой и инфракрасной областью электромагнитного спектра, чтобы ощущать ледяные облака.«Карта IceCube является первой в своем роде и служит хорошим предзнаменованием для будущих космических наблюдений за глобальными ледяными облаками с использованием технологии субмиллиметровых волн», - сообщил Донг Ву.Его команда построила космический корабль, используя финансирование из исследования NASA в области наук о Земле и Директората Научной миссии агентства CubeSat. Задача команды заключалась в том, чтобы коммерческий приемник был достаточно чувствителен, чтобы обнаруживать и измерять атмосферный облачный лед, используя как можно меньше энергии.В дополнение к демонстрации субмиллиметровых наблюдений из космоса, команда получила важные сведения о том, как эффективно разрабатывать миссию CubeSat, определяя, какие системы должны быть избыточными, а от каких нужно отказаться, сообщают в NASA.Малые спутники, в том числе CubeSats, играют все более важную роль в исследованиях, демонстрациях технологий, научных исследованиях и учебных исследованиях NASA, в том числе: исследование космического пространства, наблюдения Земли и разработка научных инструментов для исследований, таких как передовые лазерные коммуникации, спутниковая связь и возможности автономного перемещения.