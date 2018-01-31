Роза Сябитова поведала о своих пластических операциях и о будущем замужестве

Ведущая шоу «Давай поженимся!» никогда не скрывала, что для того, чтобы всегда быть привлекательной обращалась к помощи пластических хирургов. Сябитова рассказала, что какое-то время назад приняла решение кардинально изменить свою внешность.Врачи удалили несколько грыж под глазами, увеличили грудь, а также произвели липосакцию. Также главная сваха призналась, что хирурги убрали ей живот, но больше к подобному она прибегать, не намерена, поскольку он у нее в одном экземпляре.Также знаменитость рассказала, что делала «уколы красоты», но ботокс делает редко, чтобы не причинить вред организму. По заверению телеведущей, нужно поддерживать молодость в душе и это у нее очень хорошо получается.Женщина поведала, что у нее имеется возлюбленный, который к ней посватался. Замуж знаменитая сваха собирается в этом году, но пока думает над регистрацией брака. Сябитова считает, что в ее возрасте достаточно и гостевого брака.Своего кавалера рассекречивать женщина не намерена и поставила условие, что выйдет за него замуж, если он согласится, что его никому она показывать не будет. «Он это условие принял»,- сообщила Сябитова.