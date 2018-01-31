Модель Мария Лиман поделилась новым фотоснимком, на котором прикрыла полотенцем свое обнаженное тело

Звезда Playboy с завидной регулярностью радует своих любимых поклонников разнообразными фотоснимками. Этот раз не стал исключением и на официальной страничке красотки появился очередной новый снимок.На фото Лиман позирует перед объективом фотокамеры сразу после душа, тело девушки прикрыто банной принадлежностью. В завершение задуманного образа на волосах знаменитости красовалось полотенце. Снимок был сделан в помещении на желтом фоне.Под снимком девушка написала: «С легким паром». А в хэштегах под публикацией написала сведения о расслаблении и отдыхе.Данное фото молниеносно облетело весь интернет и за непродолжительное время насобирало больше 2,5 тысяч лайков. Преданные поклонники осыпали Лиман комплиментами по поводу ее подтянутой фигуры.Мария Лиман очень часто выставляет на своей страничке фото, где показывает свой внушительный бюст и подтянутые ягодицы. Знаменитость любит позировать в пикантных нарядах и купальных костюмах. За моделью наблюдают больше 340 тысяч подписчиков, которые восхищаются ее фигурой.