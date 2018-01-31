Модель Мария Лиман поделилась новым фотоснимком, на котором прикрыла полотенцем свое обнаженное тело
Модель Мария Лиман выставила в социальной сети фотоснимок, на котором девушка прикрыта банным полотенцем.
Звезда Playboy с завидной регулярностью радует своих любимых поклонников разнообразными фотоснимками. Этот раз не стал исключением и на официальной страничке красотки появился очередной новый снимок.
На фото Лиман позирует перед объективом фотокамеры сразу после душа, тело девушки прикрыто банной принадлежностью. В завершение задуманного образа на волосах знаменитости красовалось полотенце. Снимок был сделан в помещении на желтом фоне.
Под снимком девушка написала: «С легким паром». А в хэштегах под публикацией написала сведения о расслаблении и отдыхе.
Данное фото молниеносно облетело весь интернет и за непродолжительное время насобирало больше 2,5 тысяч лайков. Преданные поклонники осыпали Лиман комплиментами по поводу ее подтянутой фигуры.
Мария Лиман очень часто выставляет на своей страничке фото, где показывает свой внушительный бюст и подтянутые ягодицы. Знаменитость любит позировать в пикантных нарядах и купальных костюмах. За моделью наблюдают больше 340 тысяч подписчиков, которые восхищаются ее фигурой.
Звезда Playboy с завидной регулярностью радует своих любимых поклонников разнообразными фотоснимками. Этот раз не стал исключением и на официальной страничке красотки появился очередной новый снимок.
На фото Лиман позирует перед объективом фотокамеры сразу после душа, тело девушки прикрыто банной принадлежностью. В завершение задуманного образа на волосах знаменитости красовалось полотенце. Снимок был сделан в помещении на желтом фоне.
Под снимком девушка написала: «С легким паром». А в хэштегах под публикацией написала сведения о расслаблении и отдыхе.
Данное фото молниеносно облетело весь интернет и за непродолжительное время насобирало больше 2,5 тысяч лайков. Преданные поклонники осыпали Лиман комплиментами по поводу ее подтянутой фигуры.
Мария Лиман очень часто выставляет на своей страничке фото, где показывает свой внушительный бюст и подтянутые ягодицы. Знаменитость любит позировать в пикантных нарядах и купальных костюмах. За моделью наблюдают больше 340 тысяч подписчиков, которые восхищаются ее фигурой.