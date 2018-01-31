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Шэрон Стоун в свои 59 лет вышла в свет с откровенным декольте
Шэрон Стоун в который раз показала, что в свои 59 лет выглядит просто замечательно – она вышла в свет в стильном наряде с откровенным декольте.
Шэрон Стоун в свои 59 лет вышла в свет с откровенным декольте


Популярная актриса Шэрон Стоун в очередной раз доказала общественности, что в любом возрасте женщина может быть соблазнительной и прекрасной.

Несмотря на то, что скоро актриса отметит 60-летний юбилей, она не побоялась смелого образа и облачилась в комбинезон черного цвета, который бросался в глаза высокими разрезами по бокам и очень смелым декольте. Знаменитость дополнила свой образ очками, кардиганом и стильными аксессуарами.

В таком соблазнительно прекрасном виде Шэрон Стоун появилась на гала-вечере, который организовал благотворительный фонд в Лос-Анджелесе.

Когда снимки смелой актрисы распространились в Сети, поклонники в комментариях выразили свой восторг. Большинство из фолловеров считает, что Шэрон выглядит для своих лет «очень свежо».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 09:40
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