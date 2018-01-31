Шэрон Стоун в свои 59 лет вышла в свет с откровенным декольте

Популярная актриса Шэрон Стоун в очередной раз доказала общественности, что в любом возрасте женщина может быть соблазнительной и прекрасной.Несмотря на то, что скоро актриса отметит 60-летний юбилей, она не побоялась смелого образа и облачилась в комбинезон черного цвета, который бросался в глаза высокими разрезами по бокам и очень смелым декольте. Знаменитость дополнила свой образ очками, кардиганом и стильными аксессуарами.В таком соблазнительно прекрасном виде Шэрон Стоун появилась на гала-вечере, который организовал благотворительный фонд в Лос-Анджелесе.Когда снимки смелой актрисы распространились в Сети, поклонники в комментариях выразили свой восторг. Большинство из фолловеров считает, что Шэрон выглядит для своих лет «очень свежо».