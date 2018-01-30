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Астрономы обнаружили формальдегид в протозвезде HH 212
Используя мощный кластер телескопов ALMA в Чили, группа исследователей обнаружила выброс дейтерированного формальдегида (HDCO) из горячей внутренней области протозвезды HH 212. Находка может быть полезной в понимании химических процессов, происходящих в протозвездах и в подобных объектах.

Астрономы обнаружили формальдегид в протозвезде HH 212


HH 212 - протозвездная система с малой массой, расположенная на расстоянии около 1300 световых лет от созвездия Ориона. Предыдущие ее исследования, проведенные в 2016 и 2017 годах, показали, что «горячий коридон» - теплый внутренний район оболочки, окружающий протозвезду, - содержит дейтерированную воду (D2O) и однократно дейтерированный метанол (CH2DOH).

Недавно группа ученых под руководством Дипена Саху из Лаборатории физических исследований (PRL) в Ахмадабаде, Индия, проанализировала архивные данные, полученные ALMA в ходе наблюдений за HH 212 в декабре 2012 года. Этот анализ позволил исследователям определить эмиссию другой молекулы из «горячего коридона» протозвезды - дейтерированный формальдегид. Исследование показало, что излучение HDCO считается оптически тонким и расположено от центра HH 212. Излучение концентрируется в круговой области вокруг центрального положения протозвезды и удлиняется вдоль направления струи, Однако команда Саху не смогла окончательно определить, является ли удлинение реальным или связано с эффектом размера синтезированного пучка.

Исследователи предполагают, что излучение HDCO возникает вблизи центральной горячей области. Кроме того, ученые обнаружили, что выбросы HDCO имеют вращение, скорее всего, связанное с дисковым ветром или вращающейся средой. Однако из-за ограниченного разрешения наблюдательных данных, предоставленных ALMA, авторы статьи не могут выбрать наиболее правдоподобный сценарий на данный момент.

Чтобы определить происхождение излучения HDCO, исследователи сравнили его с выбросами метанола (CH3OH) и C17O. Например, они обнаружили, что HDCO более распространено, чем метанол, и имеет красный смещенный пик, отсутствующий при выбросе метанола.

Авторы пришли к выводу, что фракционирование дейтерий формальдегида относительно выше метанола в центральной области HH 212. Они предполагают, что образование газовой фазы дейтерированного формальдегида активно в центральной горячей области протозвезды.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 18:02
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