Астрономы обнаружили формальдегид в протозвезде HH 212

HH 212 - протозвездная система с малой массой, расположенная на расстоянии около 1300 световых лет от созвездия Ориона. Предыдущие ее исследования, проведенные в 2016 и 2017 годах, показали, что «горячий коридон» - теплый внутренний район оболочки, окружающий протозвезду, - содержит дейтерированную воду (D2O) и однократно дейтерированный метанол (CH2DOH).Недавно группа ученых под руководством Дипена Саху из Лаборатории физических исследований (PRL) в Ахмадабаде, Индия, проанализировала архивные данные, полученные ALMA в ходе наблюдений за HH 212 в декабре 2012 года. Этот анализ позволил исследователям определить эмиссию другой молекулы из «горячего коридона» протозвезды - дейтерированный формальдегид. Исследование показало, что излучение HDCO считается оптически тонким и расположено от центра HH 212. Излучение концентрируется в круговой области вокруг центрального положения протозвезды и удлиняется вдоль направления струи, Однако команда Саху не смогла окончательно определить, является ли удлинение реальным или связано с эффектом размера синтезированного пучка.Исследователи предполагают, что излучение HDCO возникает вблизи центральной горячей области. Кроме того, ученые обнаружили, что выбросы HDCO имеют вращение, скорее всего, связанное с дисковым ветром или вращающейся средой. Однако из-за ограниченного разрешения наблюдательных данных, предоставленных ALMA, авторы статьи не могут выбрать наиболее правдоподобный сценарий на данный момент.Чтобы определить происхождение излучения HDCO, исследователи сравнили его с выбросами метанола (CH3OH) и C17O. Например, они обнаружили, что HDCO более распространено, чем метанол, и имеет красный смещенный пик, отсутствующий при выбросе метанола.Авторы пришли к выводу, что фракционирование дейтерий формальдегида относительно выше метанола в центральной области HH 212. Они предполагают, что образование газовой фазы дейтерированного формальдегида активно в центральной горячей области протозвезды.